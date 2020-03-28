В матче чемпионата Белоруси по футболу на трибунах появился флаг Украины (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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В матче чемпионата Белоруси по футболу на трибунах появился флаг Украины (фото)

На трибунах стадиона "Строитель"

В матче первого тура чемпионата Белоруси по футболу солигорский «Шахтер» принимал «Торпедо-БелАЗ «и уступил с минимальным счетом 0:1.

Единственный гол был забит уже в компенсированное время однофамильцем капитана мадридского «Реала» Габриелем Рамосом.

Отметим, что в матче на спортивной арене «Строитель» на трибунах фанами хозяев был вывешен флаг Украины.

Вероятно, таким образом болельщики «Шахтера» приветствовали украинского тренера команды Юрия Вернидуба.

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Напомним, Вернидуб покинул пост главного тренера «Зари» в конце мая прошлого года. Контракт «Зари» со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По материалам: lb.ua


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