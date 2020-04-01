Футболист сборной Германии, нарушив карантин, попал в аварию на одном из автобанов

Жером Боатенг на "Октоберфесте-2019"

Защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг, не справившись с управлением на скользкой трассе, попал в ДТП на одном из автобанов недалеко от Мюнхена.

Автомобиль 31-летнего уроженца Западного Берлина врезался в отбойник во время снегопада.

Отмечается, что автомобиль футболиста был оснащен летней резиной. Сам Боатенг не пострадал, но его транспортному средству был нанесен урон на 25 тыс евро.

#Unfall auf der A9 bei Selbitz (Lkr. Hof): #FCBayern — Profi Jérôme #Boateng schrottet seinen #Sportwagen | https://t.co/Ds4MRBSEqY https://t.co/gEcarzWsoI #oberfranken #sommerreifen pic.twitter.com/h1dktZXFVT

— TV Oberfranken (@tv_oberfranken) March 31, 2020

На сегодняшний день чемпионат Германии временно приостановлен в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Сегодня клубы Бундеслиги отложили возобновление сезона до 30 апреля.

По данным worldometers.info в Германии на 1 апреля зафиксировано 72 383 случая заражения короноварусом, из которых 788 привели к летальному исходу.

Добавим, что Германия не планирует скорейшего прекращения или ослабления действующих ограничений для борьбы с коронавирусом.

По материалам: lb.ua