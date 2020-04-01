Вундеркинды из «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Реала» составили тройку лучших молодых игроков Европы
Популярное издание Goal составило традиционный рейтинг топ-50 молодых игроков в Европе, которые родились после 1 января 2001 года.
Родриго Гоэс
Согласно этому списку, лучшим молодым игроком на континенте признан бразильский форвард мадридского «Реала» Родриго Гоэс. В текущем сезоне он провел за «бланкос» 21 поединок, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.
Ансу Фати
Сразу же за ним расположился вингер «Барселоны» Ансу Фати, который стал самым молодым голеадором в истории «блаугранас» и Лиги Чемпионов, а также третьим в истории испанского первенства.
Мейсон Гринвуд
Замкнул тройку нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд.
Топ-10 выглядит следующим образом.
По материалам: lb.ua