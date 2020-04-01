Вундеркинды из «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Реала» составили тройку лучших молодых игроков Европы

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Популярное издание Goal составило традиционный рейтинг топ-50 молодых игроков в Европе, которые родились после 1 января 2001 года.

Вундеркинды из "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" составили тройку лучших молодых игроков Европы

Родриго Гоэс

Согласно этому списку, лучшим молодым игроком на континенте признан бразильский форвард мадридского «Реала» Родриго Гоэс. В текущем сезоне он провел за «бланкос» 21 поединок, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

Вундеркинды из "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" составили тройку лучших молодых игроков Европы

Ансу Фати
Сразу же за ним расположился вингер «Барселоны» Ансу Фати, который стал самым молодым голеадором в истории «блаугранас» и Лиги Чемпионов, а также третьим в истории испанского первенства.

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Вундеркинды из "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" составили тройку лучших молодых игроков Европы

Мейсон Гринвуд

Замкнул тройку нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд.

Топ-10 выглядит следующим образом.

  • Родриго Гоэс (Реал)
  • Ансу Фати (Барселона)
  • Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед) 
  • Рейньер (Реал);
  • Эдуардо Камавинга (Ренн);
  • Габриэл Мартинелли (Арсенал);
  • Ли Кан Ин (Валенсия);
  • Мохаммед Ихаттарен (ПСВ);
  • Такефуса Кубо (Реал / Мальорка);
  • Райан Гравенберх (Аякс).

    • По материалам: lb.ua


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