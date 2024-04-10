О том, какое поспешное заявление сегодня, 10 апреля, прозвучало от чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона «Цыганский король» Фьюри касательно боя с Александром Усиком (титулован в WBA/WBO/IBF) в идентичном «супертяжелом дивизионе», пишет «НБН», ссылаясь на пресс-конференцию британца, транслировавшегося на YouTube-канале QueensberryPromotions.

По словам Фьюри, вопреки тому, что Усик отличается скоростью, является левшой и боксирует, так, что победил дважды Энтони Джошуа, Дерека Чисору и Даниеля Дюбуа, именно он, «Цыганский король», станет тем самым, «единственным человеком», который в состоянии остановить постоянное доминирование украинца над британцами.

Фьюри акцентировал:

Потому, что все предыдущие провалились, поэтому отправляйте «Цыганского короля».

Кроме того, отдельно британец похвастался своей физической формой, доведенной до идеала в ожидании схватки с Александром Усиком:

Я тренируюсь тяжело, очевидно, что я в фантастической форме. Нет места для ошибок, нет места для неправильных тренировок.

Ранее мы писали о том, что промоутер-легенда Арум называл решающий фактор, который позволит Фьюри одолеть Усика.