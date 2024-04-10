О том, каким украинским финучреждениям больше всего доверяют состоятельные граждане, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, обнародованную на официальной странице Национального банка Украины (НБУ).

Как можно догадаться практически сразу, в лидерах по максимальному объему депозитных счетов оказался государственный «ПриватБанк» — не менее 24 млн украинцев доверили данному финучреждению около 452,6 млрд гривен.

Второе место ожидаемо занял аналогичный государственный «Ощадбанк» — здесь 12,9 млн украинцев хранят около 189,1 млрд гривен.

В третье графе «банковского рейтинга» — частное финучреждение «УниверсалБанк» или же его более привычное название, — «МоноБанк»: здесь держат средства 8,2 миллиона граждан, на общую сумму в 84,1 млрд гривен.

Рейтинг остальных банков Украины выглядит нижеуказанным образом:

Фото — bank.gov.ua

Ранее наш информационный писал о том, что в НБУ демонстрировали, как резко изменился индекс инфляции в стране на начало апреля.