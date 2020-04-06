«Бавария» возобновила тренировки, несмотря на карантин (фото)

На тренировочной базе мюнхенской «Баварии» на Зэбенерштрассе состоялась первая тренировка чемпионов Германии семи последних лет после того, как команда ушла на карантин, вызванный пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба клуба, 21 игрок занимались небольшими группами, максимум по 5 человек, и соблюдали безопасную дистанцию друг от друга.

Напомним, мюнхенцы 20 марта ввели обязательный домашний карантин на две недели.

Добавим, что чемпионат Германии может возобновиться 2 или 9 мая, а завершить — до 30 июня, сообщает Bild. Бунедслига следит за ситуацией в стране и в командах.

Роберт Левандовски

По материалам: lb.ua