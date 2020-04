Мать Гвардиолы умерла от коронавируса в возрасте 82 лет

Хосеп Гвардиола

Сегодня на 83-м году жизни в каталонском городке Манреса скончалась от коронавируса мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы — Долорс Сала Каррио, сообщает Twitter Манчестер Сити.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

Напомним, что в прошлом месяце Гвардиола пожертвовал 1 млн евро в фонд борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Денежные средства ушли на покупку необходимого медицинского оборудования в каталонские больницы и приобретение медикаментов.

По материалам: lb.ua