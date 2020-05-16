Бундеслига первой в Европе возобновила матчи после карантина (фото)

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Бундеслига первой в Европе возобновила матчи после карантина (фото)

Тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман приветствует Анхелиньо

В субботу возобновились игры чемпионата Германии по футболу, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что болезнь еще не отступила, власти позволили доиграть сезон без зрителей на трибунах.

Перед вынужденной паузой лидерство в чемпионате удерживала «Бавария», чье преимущество над ближайшим преследователем в лице дортмундской «Боруссии» составляло четыре очка.

Лидер чемпионата сыграет первую игру после карантина в воскресенье, тогда как «Боруссия» в субботу разгромила «Шальке» в рурском дерби. Дома при пустых трибунах «шмели» уверенно разобрались с соперником, забив четыре безответных гола. Отличились Эрлинг Холанд, Торган Азар и дважды Рафаэл Геррейру.

Бундеслига первой в Европе возобновила матчи после карантина (фото)

"Боруссия" разгромила соперника на пустом домашнем стадионе

В других поединках идущий третьим «РБ Лейпциг» дома сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), а «Фортуна» — с «Падерборном 07» (0:0).

«Герта» победила «Хоффенхайм» со счетом 3:0, а «Вольфсбург» — «Аугсбург» со счетом 2:1.

Бундеслига первой в Европе возобновила матчи после карантина (фото)

Охранник на стадионе "РБ Лейцпиг"

Бундеслига первой в Европе возобновила матчи после карантина (фото)

Главный тренер "Хоффенхайма" Алфред Схрёдер

Бундеслига первой в Европе возобновила матчи после карантина (фото)

Социальная дистанция на скамье запасных "Фортуны"

Бундеслига первой в Европе возобновила матчи после карантина (фото)

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Бундеслига первой в Европе возобновила матчи после карантина (фото)

Оператор в маске на порожнем стадионе в Лейпциге

По материалам: lb.ua


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