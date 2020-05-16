Бундеслига первой в Европе возобновила матчи после карантина (фото)

Тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман приветствует Анхелиньо

В субботу возобновились игры чемпионата Германии по футболу, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что болезнь еще не отступила, власти позволили доиграть сезон без зрителей на трибунах.

Перед вынужденной паузой лидерство в чемпионате удерживала «Бавария», чье преимущество над ближайшим преследователем в лице дортмундской «Боруссии» составляло четыре очка.

Лидер чемпионата сыграет первую игру после карантина в воскресенье, тогда как «Боруссия» в субботу разгромила «Шальке» в рурском дерби. Дома при пустых трибунах «шмели» уверенно разобрались с соперником, забив четыре безответных гола. Отличились Эрлинг Холанд, Торган Азар и дважды Рафаэл Геррейру.

"Боруссия" разгромила соперника на пустом домашнем стадионе

В других поединках идущий третьим «РБ Лейпциг» дома сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), а «Фортуна» — с «Падерборном 07» (0:0).

«Герта» победила «Хоффенхайм» со счетом 3:0, а «Вольфсбург» — «Аугсбург» со счетом 2:1.

Охранник на стадионе "РБ Лейцпиг"

Главный тренер "Хоффенхайма" Алфред Схрёдер

Социальная дистанция на скамье запасных "Фортуны"

Главный тренер "Фортуны" Уве Рёслер дает интервью. Микрофон в пакетике и на трехметровой палке

Футболисты "Герты" празднуют, забыв о коронавирусе

Оператор в маске на порожнем стадионе в Лейпциге

По материалам: lb.ua