Месси забил юбилейный гол в карьере (видео)
Лионель Месси
В рамках 33-го тура Ла Лиги центральным поединком был матч на «Ноу Камп» между «Барселоной» и «Атлетико».
Итоговый результат (2:2) вряд ли обрадовал хозяев.
Однако в этом матче произошло знаковое событие для капитана «блаугранас» Лионеля Месси. На 50-й минуте изрядно помолодевший аргентинец забил гол с пенальти, таким образом доведя количество забитых голов за карьеру до 700.
700 — Lionel Messi has scored his 700th first-team goal for Barcelona (630) and Argentina (70). Iconic. pic.twitter.com/vx3dJGgpaD
— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2020
Отметим, что все эти голы Лео распределил всего между двумя командами — 630 голов Месси забил в футболке «Барселоны», а остальные 70 за национальную сборную Аргентины.
Добавим, что 122 гола Лионель забил в рамках еврокубковых турниров, а в Ла Лиге на его счету теперь 441 мяч.
По материалам: lb.ua