Месси забил юбилейный гол в карьере (видео)

Спорт
Игорь Матвиенко0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Месси забил юбилейный гол в карьере (видео)

Лионель Месси

В рамках 33-го тура Ла Лиги центральным поединком был матч на «Ноу Камп» между «Барселоной» и «Атлетико».

Итоговый результат (2:2) вряд ли обрадовал хозяев.

Однако в этом матче произошло знаковое событие для капитана «блаугранас» Лионеля Месси. На 50-й минуте изрядно помолодевший аргентинец забил гол с пенальти, таким образом доведя количество забитых голов за карьеру до 700.

700 — Lionel Messi has scored his 700th first-team goal for Barcelona (630) and Argentina (70). Iconic. pic.twitter.com/vx3dJGgpaD

— OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2020

Отметим, что все эти голы Лео распределил всего между двумя командами — 630 голов Месси забил в футболке «Барселоны», а остальные 70 за национальную сборную Аргентины.

Добавим, что 122 гола Лионель забил в рамках еврокубковых турниров, а в Ла Лиге на его счету теперь 441 мяч.

По материалам: lb.ua


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Тайгер Вудс после 14-летней паузы выиграл Masters (видео)

Игорь Матвиенко

В числе определившихся четвертьфиналистов Лиги Чемпионов ровно половина представляют Англию

Игорь Матвиенко

Южненский «Химик» победил пятикратного чемпиона Чехии в матче Лиги чемпионов

Игорь Матвиенко

Добавить комментарий