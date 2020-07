Экс-игрок «Шахтера» установил удивительное достижение Английской Премьер-Лиги, которое можно лишь повторить

Виллиан

Накануне дубль Виллиана не спас «Челси» от поражения в матче 32-го тура Английской Премьер-Лиги против «Вест Хэма» (2:3).

Однако бразильский вингер в поединке на «Лондон-Стэдиум» установил редчайший рекорд АПЛ, который футболисты в будущем смогут лишь повторить.

Виллиан вошел в историю АПЛ как первый футболист, забивавший в каждом месяце календарного года, сообщает Sky Sports. Посмотреть эту публикацию в Instagram

An incredible stat… the first-ever player in Premier League history to score a goal in EVERY calendar month @willianborges88 💪📆

Публикация от Sky Sports (@skysports) 2 Июл 2020 в 1:59 PDT

Это достижение 31-летний экс-игрок «Шахтера» сумел осуществить из-за форс-мажорной ситуации — приостановки сезона в марте из-за пандемии коронавируса, вследствие чего АПЛ доигрывают в июне и июле – месяцев, которые футболисты, выступающие в АПЛ, обычно используют для релаксации после проведенных сезонов.

Добавим, что по окончании сезона Виллиан скорее всего покинет «Челси». Пока что его контракт продлили лишь до фактического завершения сезона 2019/20.

В текущем сезоне бразилец провел за лондонцев 41 матч во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 7 результативных передач.

По материалам: lb.ua