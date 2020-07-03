Трансферный рынок ожил: «Бавария» объявила о подписании ведущего полузащитника «Манчестер Сити»

Лерой Сане в окружении высшего руководства "Баварии"

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» объявила о трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Контракт 24-летнего уроженца Эссена рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера не разглашается.

Ранее СМИ сообщали, что клуб с «Этихад» требовал за игрока сборной Германии 60 млн евро.

Сане выступал за «МанСити» с 2016 года. В сезоне-2019/20 Сане провел за «горожан» всего один матч, пропустив большую часть кампании из-за травмы.

«Бавария» — большой клуб, у которого большие цели. Я с нетерпением жду нового испытания, хочу поскорее приступить к тренировкам с командой. Моя цель — выиграть как можно больше трофеев, включая Лигу Чемпионов», — заявил Сане.

Накануне миланский «Интер» осуществил первый громкий трансфер летней кампании.

По материалам: lb.ua