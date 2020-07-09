Драматична серія пенальті виявила переможця фіналу Кубка України

"Динамо" — володар Кубка України сезону-2019/20

У Харкові на ОСК «Металіст» пройшов фінал Кубка України, в якому зустрілися «Ворскла» і «Динамо».

Рахунок відкрили полтавці на 11-й хвилині — Руслан Степанюк з близької відстані вразив ворота Георгiя Бущана — 1:0.

Однак в середенi тайму зусиллями Беньяміна Вербіча «Динамо» зрівняло рахунок — 1:1.

Незважаючи на відчутне ігрову та територіальну перевагу киян, рахунок в основний і додатковий час більше не змінився.

У серії пенальті перші 7 ударів футболісти обох команд виконали бездоганно. Але з наступних своїх двох ударів полтавчани не реалізували жодного, а кияни — лише на 50%.

Однак цього виявилося достатньо для завоювання в 12-й раз у своїй клубній історії Кубка України.

Highlights матчу «Ворскла» — «Динамо» — на сайті офіційного мовника фіналу Кубка України.

По материалам: lb.ua