Кличко потрапив на обкладинку німецького Forbes (фото)

Володимир Кличко

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO і WBA, а також за версією авторитетного журналу The Ring Володимир Кличко потрапив на обкладинку авторитетного видання Forbes німецької редакції.

Легенда українського боксу опублікував фото в своєму Instagram, по-філософськи прокоментував і подякував редакцію за те, що вона підтримала його другу кар’єру. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Life is a championship fight and I feel like I’m in round 7 and still have 5 more to go!💪🏼💪🏼 Thank you @forbesdach for supporting my second career which is based on my method #facethechallenge and the companies applying the fundamentals. Thanks to all my allies who have accompanied me on this path thus far!🙏🏼🙏🏼 #facethechallenge #WYLLIT #careeraftercareer #teamklitschko #klitschko #forbes

Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko) 13 Июл 2020 в 9:37 PDT

«Життя — це боротьба за чемпіонство, і я відчуваю, що перебуваю в 7 раунді, а у мене попереду ще 5. Спасибі Forbes Dach за підтримку моєї другої кар’єри, заснованої на моєму методі #facethechallenge («Подивися в обличчя виклику», — прим. LB .ua), і компаніях, які використовують ці основні принципи.

Спасибі всім моїм союзникам, які до сих пір супроводжують мене на цьому шляху «, — написав 44-річний Кличко-молодший.

Нагадаємо, Володимир завершив кар’єру в 2017 році після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа.

Додамо, що після завершення боксерської кар’єри Володимир Кличко почав читати навчальний курс «Управління викликами».

По материалам: lb.ua