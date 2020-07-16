У світовому футболі девальвація вартості гравців: стало відомо, скільки просить ПСЖ у «Барселони» за Неймара

Убивчий дует "Барси": Мессі-Неймар

«Барселона» не відмовилася від претензій повернути Неймара в найближче трансферне вікно на «Ноу Камп».

Однак для цього каталонцям доведеться розпрощатися не тільки з 80 млн євро, а й з Усманом Дембеле, повідомляє El Chiringuito TV.

🚨¡EXCLUSINDA! #INDA: "El PSG pide 80M€ y Dembélé por Neymar". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/bcg4AdyZLy

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2020

Саме на таких умовах «Парі Сен-Жермен» готовий відпустити свого форварда.

Transfermarkt оцінює Неймара у 128 млн євро, а Дембеле — в 56 млн.

Ще якісь три роки тому Неймар перейшов у ПСЖ з «Барселони» за рекордні 222 млн євро.

По материалам: lb.ua