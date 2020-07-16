У світовому футболі девальвація вартості гравців: стало відомо, скільки просить ПСЖ у «Барселони» за Неймара
Убивчий дует "Барси": Мессі-Неймар
«Барселона» не відмовилася від претензій повернути Неймара в найближче трансферне вікно на «Ноу Камп».
Однак для цього каталонцям доведеться розпрощатися не тільки з 80 млн євро, а й з Усманом Дембеле, повідомляє El Chiringuito TV.
🚨¡EXCLUSINDA! #INDA: "El PSG pide 80M€ y Dembélé por Neymar". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/bcg4AdyZLy
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2020
Саме на таких умовах «Парі Сен-Жермен» готовий відпустити свого форварда.
Transfermarkt оцінює Неймара у 128 млн євро, а Дембеле — в 56 млн.
Ще якісь три роки тому Неймар перейшов у ПСЖ з «Барселони» за рекордні 222 млн євро.
По материалам: lb.ua