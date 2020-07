Роналду встановив два унікальних рекорда (видео)

Кріштіану Роналду

Матчем «Ювентус» — «Лаціо» завершувався 34-й тур Серії А.

Перемігши 2:1 «Стара синьйора» остаточно поховала інтригу в чемпіонаті.

Обидва м’ячі господарів на рахунку форварда Кріштіану Роналду.

Таким чином, португалець

забив 51 голів у Серії А з моменту переходу в італійський клуб.

Кріштіану став першим гравцем, який забив не менш ніж 50 голів у лігах Англії, Італії та Іспанії.

50 — Cristiano #Ronaldo is the 1st player in history to score 50+ goals in Serie A, LaLiga and Premier League. Passport.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/mBrTIL7v6K

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020 За «Манчестер Юнайтед» він відзначився 84 рази в 196 іграх, за «Реал» забив 311 голів у 292 матчах, а за «Ювентус» 51 м’яч в 61 поєдинку.

Першим гравцем, якому вдалося забити не менш ніж 50 голів у трьох із топ-5 ліг Європи, був Едін Джеко, який нині виступає за «Рому». 34-річний боснієць робив це в Італії, Англії та Німеччині.

Крім того, Роналду є першим гравцем, який за один сезон забив 30+ голів у лізі в трьох різних європейських дивізіонах.

Cristiano Ronaldo is the first player to score 30+ league goals in a single season in three different big-five European divisions:2000s: ✓ Premier League2010s: ✓✓✓✓✓✓ LaLiga2020s: ✓ Serie AAnd he's done it across three different decades. pic.twitter.com/Evll5M3OOZ

— Squawka Football (@Squawka) July 20, 2020 Також він побив рекорд легендарного Андрія Шевченка — українцю знадобилося 68 ігор в Серії А, щоб досягти такої ж кількості м’ячів.

Додамо, що за 4 тури до фінішу «Юве» на 8 очок випереджає найближчого переслідувача — «Інтер». Так що, монетка «скудетто» лежить практично в кишені туринського клубу.

По материалам: lb.ua