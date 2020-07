«Барселона» з гумором відреагувала на скасування вручення «Золотого м’яча»

Пресслужба «Барселони» відреагувала на заяву журналу France Football про те, що «Золотий м’яч» не вручатимуть за підсумками 2020 року через припинення змагань по всьому світу внаслідок пандемії COVID-19.

«Ми розуміємо. Крім того, всі знають, хто кращий», — йдеться у відповіді «Барселони», опублікованій у твіттері клубу.

We understand. Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020

По материалам: lb.ua