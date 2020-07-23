Гравець «Ліверпуля» побив свій же рекорд Англійської прем’єр-ліги

Спорт
Игорь Матвиенко0
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Гравець "Ліверпуля" побив свій же рекорд Англійської прем'єр-ліги

Трент Александер-Арнольд (крайній праворуч)

Напередодні у феєричному шоу «Ліверпуль» обіграв «Челсі» — 5:3.

Правий захисник «червоних» Трент Александер-Арнольд записав на свій рахунок гол і гольову передачу, яка стала для 21-річного гравця збірної Англії 13-ю цього сезону АПЛ.

Trent Alexander-Arnold is the first defender in Premier League history to provide 13 assists in a single season.Rewriting the record books at 21 years old. 👑 pic.twitter.com/BJ7qn7nRwN

— Squawka Football (@Squawka) July 22, 2020

Так вихованець академії «Ліверпуля» побив свій же рекорд результативних передач в АПЛ за сезон для захисників.

Додамо, що в лівого захисника мерсисайдців Ендрю Робертсона 11 асистів.

По материалам: lb.ua


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