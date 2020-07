Англійська прем’єр-ліга визначила гравця року

Джордан Гендерсон

Асоціація футбольних журналістів Англії (FWA) визнала Джордана Гендерсона найкращим гравцем року в Англійській прем’єр-лізі.

Крім капітана «Ліверпуля», на нагороду були номіновані його партнери по команді Вірджил ван Дейк і Садіо Мане, а також представники Манчестера: з блакитної частини міста — Кевін Де Брюйне і червоної — Маркус Рашфорд.

Liverpool captain Jordan Henderson has been voted @theofficialfwa Footballer of the Year 👏 pic.twitter.com/0XJ4nuNtAR

— Football on BT Sport (@btsportfootball) July 24, 2020

30-річний Гендерсон виступає за «Ліверпуль» з 2011 року. До переїзду на «Енфілд» він грав за «Сандерленд» і «Ковентрі Сіті».

У поточному сезоні на рахунку Джордана 40 матчів у всіх турнірах за «червоних», в яких він забив 4 голи і зробив 5 асистів.

«Ліверпуль» уперше у своїй історії виграв АПЛ.

Востаннє «червоні» вигравали чемпіонат Англії 30 років тому.

По материалам: lb.ua