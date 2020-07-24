Пам’ятнику Лобановському біля стадіону «Динамо» фани закрили очі пов’язкою (фото)
Президенту київського «Динамо» Ігоря Суркіса під час дружнього спілкування фанати клубу вказали, що краще Валерію Лобановському не бачити того, що зараз відбувається, і зав’язали очі пам’ятника біля входу на клубний стадіон, повідомляє sport.ua.
Коли Суркісу нагадали, що Луческу скоро виповниться 75, він навів приклад Лобановського.
«Коли я його брав сюди в 1995-му, мені все навколо говорили, що це вже ні на що не здатний пам’ятник. Мовляв, після Арабських Еміратів ледве ходить.
Мій брат був проти призначення Лобановського, і я його переконав, що Валерія Васильовича треба брати. Потім ми грали в чвертьфіналі та півфіналі Ліги чемпіонів», — цитує Суркіса-молодшого Главком.
Нагадаємо, Луческу 75 років виповниться 29 липня, в день, коли «Динамо» вийде з відпустки.
По материалам: lb.ua