WTA і ATP скасували 11 турнірів в Китаї, включаючи Підсумковий турнір WTA і Мастерс ATP
Через директиви китайського уряду, що стосується спортивних подій, в рамках триваючої реакції на пандемію COVID-19, в «Піднебесній» скасовані турніри ATP і WTA, заплановані на 2020 рік, повідомляється на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів.
Головне управління спорту Китаю заборонило проведення будь-яких спортивних змагань до кінця року, що унеможливило проведення турнірів, включаючи тенісних.
Таким чином скасовані наступні тенісні змагання:
- турніри ATP 500 в Ченду і Чжухаї;
- турнір ATP 500 в Пекіні;
- Мастерс ATP в Шанхаї;
- турніри International WTA в Наньчане і Гуанчжоу;
- Прем’єри WTA в Чженьчжоу, Ухані і Пекіні;
- підсумковий турнір WTA в Шеньчжені;
- малий підсумковий турнір WTA в Чжухаї.
Відзначимо, що на даний момент планується проведення «Ролан Гаррос» в вересні, а також US Open, остаточне рішення по якому буде прийматися на наступному тижні.
По материалам: lb.ua
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