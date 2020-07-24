WTA і ATP скасували 11 турнірів в Китаї, включаючи Підсумковий турнір WTA і Мастерс ATP

Через директиви китайського уряду, що стосується спортивних подій, в рамках триваючої реакції на пандемію COVID-19, в «Піднебесній» скасовані турніри ATP і WTA, заплановані на 2020 рік, повідомляється на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів.

Головне управління спорту Китаю заборонило проведення будь-яких спортивних змагань до кінця року, що унеможливило проведення турнірів, включаючи тенісних.

Таким чином скасовані наступні тенісні змагання:

турніри ATP 500 в Ченду і Чжухаї;

турнір ATP 500 в Пекіні;

Мастерс ATP в Шанхаї;

турніри International WTA в Наньчане і Гуанчжоу;

Прем’єри WTA в Чженьчжоу, Ухані і Пекіні;

підсумковий турнір WTA в Шеньчжені;

малий підсумковий турнір WTA в Чжухаї.

Відзначимо, що на даний момент планується проведення «Ролан Гаррос» в вересні, а також US Open, остаточне рішення по якому буде прийматися на наступному тижні.

По материалам: lb.ua