Програш «Шахтаря» в півфіналі Ліги Європи затвердив дату проведення матчу Суперкубка України

Факт невиходу донецького «Шахтаря» в фінал Ліги Європи, який відбудеться 21 серпня, трансформував попередню дату проведення матчу за Суперкубок України — 25 серпня — в остаточню, інформує офіційний сайт Української прем’єр-ліги.

Цього разу, як і шість попередніх років, на нас чекає поєдинок між найтитулованішими футбольними клубами України: «українське класичне» — «Шахтар» vs «Динамо».

Новий розіграш Суперкубка України — XVII за ліком — уперше відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський», початок — о 21:00.

Столиця України жодного разу не брала матч за Суперкубок. Крім Одеси, його проводили у Львові, Луганську, Полтаві, Запоріжжі та Сумах.

По материалам: lb.ua