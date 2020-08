«Баварія» встановила абсолютний рекорд Ліги чемпіонів, який неможливо побити

«Баварія» обіграла ПСЖ в фіналі Ліги чемпіонів (1:0) і в шосте в своїй історії стала найсильнішою клубною командою Європи.

Крім того, мюнхенці встановили рекорд ЛЧ, який неможливо побити, а можна лише повторити. Німецький клуб став першим в історії турніру, який виграв всі матчі по ходу одного сезону.

На груповій стадії підопічні Ханса-Дітера Фліка виграли 6 матчів із загальною різницею голів 24:5. У плей-офф «Баварія» двічі впоралася з «Челсі» (3:0, 4:1), а також розгромила «Барселону» (8:2) і «Ліон» (3:0) на стадії чвертьфіналу і півфіналу відповідно.

WWWWWWWWWWWBayern are the first team in Champions League history to win every game in a single campaign.Absolute dominance. #UCLFinal pic.twitter.com/TKyL0Dg2PU

— Squawka Football (@Squawka) August 23, 2020

Додамо, що в сезоні 2019/20 «Баварія» також виграла Бундеслігу і Кубок Німеччини. Таким чином, команда Фліка оформила требл.

Це другий требл в історії клубу. Перший требл баварців доводиться на сезон-2012/13.

Відзначимо, що також два требла на рахунку «Барселони».

RANKING MEN'S TREBLE WINNERS:6. Bayern 2012/135. Inter 2009/104. Barcelona 2014/153. Bayern 2019/202. United 98/991. Barcelona 2008/09#TreblesOnly #UCLfinal https://t.co/RPXkW4EOSh

— Muhammad Butt (@muhammadbutt) August 23, 2020

Примітно, що сам головний тренер баварців після свого призначення в листопаді 2019 року в середньому виграє трофей кожні 12 матчів.

Hansi Flick has now won three trophies since becoming Bayern manager in November 2019, averaging a trophy every 12 games.The only person who’s enjoying 2020? 🏆🏆🏆#UCLFinal pic.twitter.com/9RI4aMP5iw

— Squawka Football (@Squawka) August 23, 2020

По материалам: lb.ua