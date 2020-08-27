Гравець «Шахтаря» потрапив до символічної збірної сезону Ліги Європи
Тайсон
Атакуючий хавбек донецького «Шахтаря» Тайсон увійшов до символічної збірної сезону Ліги Європи, про що повідомляє пресслужба УЄФА.
Тайсон забив один гол і зробив два ассист в п’яти матчах Ліги Європи. «Шахтар» дійшов до стадії півфіналу, де був рострощений міланським «Інтером» (0:5).
Символічна збірна Ліги Європи за версією УЄФА.
Воротарі: Самір Ханданович («Інтер»), Яссін Буну («Севілья»), Карл-Йохан Йонссон («Копенгаген»)
Захисники: Серхіо Регілон, Хесус Навас і Жюль Кунді (всі — «Севілья»), Стефан де Врей («Інтер»), Конор Коуді («Вулвергемптон») і Джонатан Та («Байєр»)
Півзахисники: Бруну Ференандеш, Фред (обидва — «Манчестер Юнайтед»), ТАЙСОН («Шахтар»), Евер Банега («Севілья»), Кай Хаверц («Байєр»), Ніколо Барелла, Марцело Брозович (обидва — «Інтер») і Фабіан Фрай («Базель»)
Нападники: Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартінес (обидва — «Інтер»), Лукас Окампос, Люк де Йонг, Мунір Ель-Хаддад (всі -«Севілья») і Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).
По материалам: lb.ua