Депутат РФ Султан Хазмаев хочет наказывать футболистов за неудачные выступления. По его мнению, таким образом у спортсменов будет мотивация стремиться к хорошим результатам.

В частности, политик предложил вводить санкции против футболистов, которые плохо играют в рамках сборной Российской Федерации. Кроме того, депутат намерен наказывать их за нарушение дисциплины и при жалобах болельщиков, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Такие меры в отношении футболистов сборной, по мнению Хазмаева, заставят их работать с максимальной самоотдачей и будут мотивировать их играть лучше.

Штрафовать спортсменов политик предлагает в рамках контракта, который игрок заключает в клубе.

Отметим, что соответствующее предложение в Госдуме РФ прозвучало после того, как российская сборная в решающем матче проиграла команде из Хорватии и не прошла на Чемпионат мира в следующем году.

Как сообщалось, хоккеист из Чехии рассказал о том, как он жил и тренировался в суровых реалиях города в России. Спортсмен несколько месяцев в Магнитогорске вспоминает с ужасом из-за серьезных проблем со здоровьем, которые он получил в тот период.