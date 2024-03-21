О том, почему скорость продвижения российско-оккупационных войск у Авдеевки на протяжении последних нескольких недель несколько замедлилась, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

По оценке аналитиков военной разведки Британии, сейчас «вторая армия мира» не прекращает концентрировать свои усилия на проведении наступательных операций в Донецкой области, однако достигает лишь несущественных успехов.

В частности, российские войска намереваются расширить подконтрольную зону к северо-западу от Донецка и, судя по всему, продолжат пытаться захватить ряд населенных пунктов — Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Впрочем, темпы продвижения оккупантов наконец «просели», что частично спровоцировано тяжелыми потерям, понесенным во время «Авдеевской кампании».

Ранее наш новостной портал писал о том, что недавно захватчики изменили тактику, и немного продвинулись на Авдеевском направлении.