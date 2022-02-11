Как информирует «НБН» со ссылкой на Аjansspor, наставник киевлян рассказал некоторые подробности о ситуации с кадрами в ФК. В том числе, тренер из Румынии проинформировал о появлении финансовых проблем в «Динамо».

Насколько известно, делая ставку на своих воспитанников, футбольный клуб перед началом сезона 2021/2022 приобрел только одного Виттинью. А Виталия Миколенко, который ушел в АПЛ играть за «Эвертон», должен заменить еще один спортсмен из футбольной школы «Динамо» Владислав Дубинчак.

Говоря об этом, Мирча Луческу подчеркнул:

«Мы предпринимаем все для того, чтобы справиться с теми молодыми, талантливыми ребятами, которые у нас есть. Сейчас я не могу делать шаги по подписанию контрактов с большими звездами, ведь у клуба есть определенные финансовые проблемы. Но с самой командой в данный момент все хорошо. Хотелось бы, чтобы такая стабильность продолжалась и дальше. Верю в то, что ФК «Динамо» (Киев) с каждым годом будет становиться все лучше».

Буквально сегодня также стало известно о Виталие Миколенко, который пропустил очередной матч за английский «Эвертон». Причиной тому стало подозрение на заболевание коронавирусом.