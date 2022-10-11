Как информирует «НБН» со ссылкой на footballgazeta.com, согласно словам главного тренера, для этого сейчас нет соответственной подготовки.

Дословно из заявления Луческу:

«Для того, чтобы забивать много голов, необходимо доминирование на поле. А для этого нужна соответственная подготовка футболистов. В настоящее время мы к этому не готовы. На это влияет то, что мы переезжаем, и постоянно перелетаем. Мы не имеем полноценного процесса тренировок».

Также он добавил:

«Кроме того, от игроков средней линии атаки я ожидаю большего. Так не может быть, чтобы Буяльський и Циганков на протяжении всего времени брали на себя эти непростые обязательства. Я хотел бы видеть большего от Сидорчука, Беседина, Кабаева, Гармаша, Шепелева».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что наш соотечественник Лунин вышел в главном составе за «Реал» в игре против «Шахтера».