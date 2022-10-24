Как информирует «НБН» со ссылкой на ютуб-канал «Вацко Live», сейчас подопечные Луческу идут в середине турнирной таблицы Украинской премьер-лиги.

Как известно, киевляне проиграли в чемпионате уже три матча. Сейчас они откинулись на девятое место. Кроме того, «Динамо» вылетело из Лиги Чемпионов в квалификации, не набрав за четыре поединка в Лиге Европы ни одного очка.

Но, несмотря на это, руководство футбольного клуба пока что не решается попрощаться с наставником команды Луческу. Согласно заявлению журналиста Виктора Вацко, прежде всего, причина кроется в финансовом аспекте.

Он отметил, что специалист из Румынии не подает в отставку по той причине, что в таком случае он не получит солидную сумму в качестве компенсации от клуба. В это же время и руководство клуба не намерено выплачивать ее Луческу.

Напомним, ранее Мирча Луческу рассказал о проблеме в клубе «Динамо» (Киев).