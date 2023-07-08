Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Inside The Game«.

Источник сообщает о том, что российские, а также белорусские спортсмены примут участие в Азиатских играх 2023 года, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу под нейтральными флагами.

Сообщается, что всего на данном мероприятии участие должны взять около 500 спортсменов из страны-агрессора России, а также из Беларуси. Отмечается, что это поможет атлетам квалифицироваться на следующие Олимпийские игры, которые должны состояться в Париже в 2024 году.

Однако, известно, что 31 международная федерация по олимпийским видам спорта будут сами решать, допускать ли спортсменов из стран-агрессоров к Азиатским играм в Ханчжоу или же нет.

Также отмечается, что россияне и белорусы, которые примут участие в данном мероприятии не будут иметь права на медали.

Отметим, ранее мы писали о том, допустят ли россиян к Олимпиаде в Париже.