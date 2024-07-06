О том, что одесситы изучали кандидатуры трех спортивных функционеров — Александра Бабича, Сергея Ковальца и Юрия Калитвинцева, однако вынужденно остановили выбор на ином претенденте, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания UA-Football.

В частности, руководство клуба провело безрезультатные переговоры с Бабичем и получило обоснованный отказ — Александр вроде бы не против вернуться и поработать в Украине (сейчас занят в Болгарии), но не намерен выполнять свои функции в составе тренерского штаба «Черноморца».

Таким образом, одесситам пришлось добавить в список претендентов другого специалиста — Вячеслава Шевчука, ранее тренировавшего «Олимпик», затем работавшего в «Вересе», а ныне занимающего пост в менеджменте «Руха».

Первое контактирование, касающееся потенциального сотрудничества «Черноморца» и Шевчука, уже состоялось.

Ранее мы писали о том, за сколько месяцев руководство одесского «Черноморца» задолжало зарплату своим игрокам.