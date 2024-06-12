О том, что в течение как минимум двух последних месяцев, руководство одесского клуба попросту игнорирует взятые на себя финансовые обязательства перед футболистами, пишет «НБН», ссылаясь на инсайдерский материал SPORT.UA.

Как стало известно, «Черноморец» задерживает деньги не только за апрель и май нынешнего года, но и до сих пор не начислил игрокам «базовое вознаграждение» за июнь прошлого года. Также, руководство «Черноморца» не стремится выплачивать и две прошлогодние «премиальные» заработные платы — за первый этап сезона 2023/24.

Предполагается, что вышеописанные экономические неурядицы одесситов станут одной из ключевых преград, в итоге, отбив желание потенциальным новичкам переходить в «Черноморец».

Ранее мы писали о том, что в «Реал-Мадрид» называли сумму, за которую отпустят Лунина в «Интернационале-Милан».