Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на beIN SPORTS

«Манчестер Сити» оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в 115 возможных нарушениях финансовых правил. Независимая комиссия уже завершает расследование, а окончательный вердикт по делу будет вынесен в следующем месяце. Результаты рассмотрения этого громкого дела планируется огласить весной.

Потенциальные санкции против клуба могут оказаться весьма суровыми. Обсуждаются варианты, начиная от крупного штрафа и заканчивая возможностью лишения очков или даже понижения в классе. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что завоеванные «Манчестер Сити» титулы, скорее всего, останутся нетронутыми, независимо от исхода дела.

Несмотря на неопределенность и давление, команда продолжает уверенно выступать на поле. В текущем сезоне Премьер-лиги клуб одержал две победы в первых двух турах и завоевал Суперкубок Англии, демонстрируя стойкость и нацеленность на успех. Ближайший матч против «Вест Хэма», который состоится 31 августа, станет очередным испытанием для подопечных Пепа Гвардиолы.

Обсуждение возможного исключения «Манчестер Сити» из Премьер-лиги, которое звучит все громче, лишь подогревает интерес к этому делу. Будущее клуба, его болельщиков и всего английского чемпионата теперь окутано плотным туманом неопределенности, и исход этого громкого разбирательства может изменить ландшафт английского футбола на долгие годы вперед.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Барселона» не регистрирует новых игроков в чемпионате Испании из-за проблем с финансами.