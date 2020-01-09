Ученые наткнулись на подводный город древней цивилизации разумных амфибий – подробности большого открытия

Ученые восстановили внешний вид жителей загадочного доисторического города, который сильно заинтересовал исследователей.

Об этой информации сообщило издание Lenta.ua, передает издание «НБН».

Кандидат геолого-минералогических наук Александр Колтыпин провел научно-исследовательские работы, в результате которых столкнулся со специфическими останками доисторического населенного пункта вблизи острова Сицилия. Выводы ученого всколыхнули научный мир, ведь воссозданный портрет жителя этого древнего города скорее походит на разумную амфибию, чем на привычный образ предка современного человека.

Волнующе то, что открытие российского ученого может служить веским свидетельством реальной доисторической ядерной войны. Александр Колтыпин основывается на древне шумерских текстах, в которых многократно приводится описание и упоминаются некие разумные существа. В ходе научных работ им было установлено, что древнее шумеры называли этих существ «учителями».

Согласно исследованиям исторических текстов «учителя» обучали людей новым устоям цивилизации, делились научными знаниями и жили в основном под водой, выходя лишь для того, чтобы дать новые наставления людям.

Благодаря комплексу исследований удалось установить, что первые города со своими «учителями» датируются тремя миллионами лет назад, а в одной из древних галерей было найдено изображение древнего гуманоида.

Как соообщалось ранее, британский астронавт раскрыла существование инопланетян на Земле — из чего состоит и где скрывается разумная жизнь.