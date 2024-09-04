Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на IXBT

Это открытие привлекло внимание исследователей, так как подобные пульсирующие сигналы могут пролить свет на сложные процессы, происходящие вблизи горизонта событий черных дыр.

Подробное изучение этого феномена позволило ученым сделать вывод о том, что пульсации возникают в результате взаимодействий и нестабильностей внутри аккреционного диска – материала, окружающего черную дыру. По мере того, как вещество постепенно падает в черную дыру, оно формирует вращающийся диск, наклоненный к горизонту событий. В этом диске происходит противоборство между гравитацией черной дыры и излучением, исходящим от диска. Этот конфликт создает нестабильную ситуацию, приводящую к временному разрушению структуры диска.

Именно в этот момент происходит выброс огромного количества энергии, который проявляется в виде «пульсации». Излучение, сопровождающее процесс, нагревает окружающий газ, временно препятствуя его поглощению черной дырой. Однако спустя некоторое время система восстанавливает равновесие, и процесс повторяется.

Феномен «сердцебиения» черной дыры остаётся малоизученным и представляет собой одну из самых сложных загадок современной астрофизики. Однако ученые надеются, что дальнейшее исследование этого явления позволит получить важные сведения о природе черных дыр и их влиянии на окружающее пространство. Эта информация может внести значительный вклад в понимание роли черных дыр в эволюции Вселенной.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые раскрыли тайны космического движения.