Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Live Science

Современные астрофизические теории утверждают, что это первоначальное расширение не только запустило процесс формирования всех известных галактик, но и продолжает влиять на их движение, приводя к увеличению расстояний между ними.

В масштабах нашей Солнечной системы движение небесных тел объясняется сохранением углового момента, что связано с распределением массы и угловой скоростью вращения. Гравитационные взаимодействия приводят к тому, что объекты вращаются вокруг общего центра масс, демонстрируя сложную, но удивительно упорядоченную динамику.

На уровне галактик движение приобретает еще более интригующие аспекты благодаря присутствию темной материи. Эта загадочная субстанция, не взаимодействующая с обычной материей напрямую, оказывает значительное влияние на движение галактик, внося свой вклад в общую картину космического движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты объяснили, как защитить технику от резких от скачков напряжения.