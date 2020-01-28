Ученые распознали смертельное послание египетской мумии: совершенное 2600 лет назад преступление было раскрыто

Технологии
Родион Власов0
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Современные технологии позволили ученым увидеть страшное преступление, которое произошло более чем 2600 лет назад.

Мумия
Мумия. Фото — Indicator.RU

Об этом сообщает издание «Диалоги», передает издание «НБН».

Учеными была изучена мумия юной девушки по имени Такабути, родом из Фив, останки которой были обнаружены еще в первой половине XIX века. Лишь в последние годы научно-технологический арсенал позволил сделать на нужном уровне рентген-сканирование, компьютерную томографию, анализ волос и ДНК.

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Результаты показали два необычных отклонения. У покойной при жизни было 33 зуба вместо стандартных 32, и имелись дополнительные позвонки. Но более интригующим оказался тот факт, что генетически девушка больше схожа с европейцами, чем с ее соотечественниками.

В процессе компьютерной томографии ученые смогли изучить ее сердце, которое отлично сохранилось. Они выяснили, что к смерти девушки привели насильственные действия – удар ножом в область верхней части спины оборвал ее жизнь.

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Египтологи отмечают, что исследования такого рода дают нам представление не лишь о частных случаях, но и о жизни древних египтян в целом.

Напомним, как сообщалось ранее, жизнь после смерти вполне реальна: физик рассказал о том, что ждет людей по другую сторону мира живых.


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