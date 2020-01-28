Ученые распознали смертельное послание египетской мумии: совершенное 2600 лет назад преступление было раскрыто

Современные технологии позволили ученым увидеть страшное преступление, которое произошло более чем 2600 лет назад.

Об этом сообщает издание «Диалоги», передает издание «НБН».

Учеными была изучена мумия юной девушки по имени Такабути, родом из Фив, останки которой были обнаружены еще в первой половине XIX века. Лишь в последние годы научно-технологический арсенал позволил сделать на нужном уровне рентген-сканирование, компьютерную томографию, анализ волос и ДНК.

Результаты показали два необычных отклонения. У покойной при жизни было 33 зуба вместо стандартных 32, и имелись дополнительные позвонки. Но более интригующим оказался тот факт, что генетически девушка больше схожа с европейцами, чем с ее соотечественниками.

В процессе компьютерной томографии ученые смогли изучить ее сердце, которое отлично сохранилось. Они выяснили, что к смерти девушки привели насильственные действия – удар ножом в область верхней части спины оборвал ее жизнь.

Египтологи отмечают, что исследования такого рода дают нам представление не лишь о частных случаях, но и о жизни древних египтян в целом.

Напомним, как сообщалось ранее, жизнь после смерти вполне реальна: физик рассказал о том, что ждет людей по другую сторону мира живых.