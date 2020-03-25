Обнаружен древнегреческий ритуальный артефакт: жестокий символ обогатил представления мистиков

Необычный предмет мистического свойства был обнаружен неподалеку от города Слатина в Словакии. Расколотое на куски изображение, предположительно являлось фрагментом особого нагрудного символа героического воина.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на издание «Лента».

Известно, что мистический артефакт был создан в греческой колонии под названием Таранто (юг нынешней Италии), в середине IV века до н.э.

Эксперты установили мистический характер артефакта. Он был непосредственно связан с дельфийским оракулом. Отмечается, что до места находки, вероятнее всего, артефакт когда-то доставили воины кельтских племен. Они совершили набег на Дельфы в III веке до н.э., и с большим успехом разграбили город и даже не постеснялись осквернить местные храмы Аполлона.

Весомым аргументом указанной гипотезы служит то, что мистический символ был найден именно в святилище, которое располагалось не внутри поселения, а рядом с ним. Данное место предназначалось для кровавых ритуалов жертвоприношений, которые с большим почтением практиковали представители кельтских племен.

Напомним, как сообщалось ранее, Земля под угрозой: астрономы призвали сбить опасный астероид.