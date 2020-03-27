Смерть это точно не конец: генная инженерия приоткрыла завесу загробной жизни

Ученые из США совершили резонансное открытие. Обнаружены гены человека, которые активируются лишь после смерти.

Об этом сообщает «Лента», передает «НБН».

Ученые утверждают, что смерть нельзя назвать окончательной точкой пути. Это еще не конец остановки жизнедеятельности организма. Так называемые «спящие гены», активируются лишь после смерти. Открытие этих ген раскрывает большое поле возможностей для дальнейшего улучшения понимания загробной жизни человека. Однако, что именно ожидает людей после смерти для человечества все еще остается тайной.

Данный ген является специфическим набором химических инструкций, созданных из ДНК. Они указывают организму человека, как именно необходимо работать. Во время пробуждения этого гена химические данные транскрибируются человеческим РНК, а далее клетки используют копию последовательности, как каркас для создания сложных молекул. Отмечается, что количество генов, которые просыпаются после смерти человека примерно равно 1% от всех генов.

Напомним, как сообщалось ранее, Земля под угрозой: астрономы призвали сбить опасный астероид.