Как информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода», об этом рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

Он заявил, что украинская и турецкая стороны проводят сейчас работы по строительству в Василькове завода, на котором будет налажена процедура производства БПЛА, оснащенных отечественными двигателями и авионикой из Турции. Речь идет о дронах Anka. Уже в конце следующего года должна появиться первая продукция – тяжелые беспилотники, которые также являются и перехватчиками.

В интервью изданию спикер украинской делегации в ТКГ заявил:

«В настоящее время на территории Василькова проводятся строительные работы. Возводится завод. Там будут производиться дроны совместными усилиями Турции и Украины. В частности тяжелые БПЛА Anaka. Также и отечественные беспилотники, весьма перспективные. Речь может быть о реактивных «птичках»- перехватчиках. Они будут оснащены отечественными двигателями. Авионика будет на них турецкая».

В это же время военный эксперт добавил, что БПЛА Anka – это будущее поколение БПЛА после «Байрактаров».

Цитата из заявления Арестовича:

«Это не поршневые, это реактивные беспилотники. Они превышают «Байрактары» абсолютно по всем характеристикам».

Напомним, ранее мы уже писали, что Алексей Арестович не исключил вероятности военного вторжения России в Украину уже после Нового года.