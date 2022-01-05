Об этой информации сообщил «Обозреватель», передает «НБН».

Отмечается, что череп принадлежал ихтиозавру, который в свое время жил в водной среде. Более того, некоторые эксперты раньше считали, что данное животное могло породить сегодняшних китов и других гигантских животных, населяющих моря и океаны.

Тем не менее, эксперты уже сегодня утверждают, что, хотя внешнее сходство ихтиозавров и китов есть, но эволюционный путь данных организмов был разным.

Впрочем, эксперт в области биологии Ларс Шмитц сказал, что находка такого существа говорит о любопытной тенденции. По его словам, если внешне формируются благоприятные экологические условия и стабильность, эволюция организма может развиваться очень быстро.

«Ихтиозавры достигли таких больших размеров тела всего за 3 миллиона лет. Это очень мало. Когда мы проводили аналогичное исследование с китами, было выяснено, что им нужно было примерно 45 миллионов лет, чтобы достичь таких размеров. Данная окаменелость свидетельствует о том, что эволюция может привести к большому разнообразию, если присутствуют благоприятные внешние факторы», — заключил Шмитц.

До этого говорилось, что в январе будет целых 3 мощных магнитных бури: ученые назвали ключевые даты.