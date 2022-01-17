Об этой информации сообщили в Hi-News, передает «НБН».

В самом начале было отмечено, что исследователи решили пробить морской лед. Сделали это с помощью специальной бурильной техники. Затем они опустили камеры. Притом расстояние было достаточно большое – 500 метров.

Не ожидая увидеть ничего особенного, эксперты были удивлены. Их взору представились существа вида Neopagetopsis ionah. Речь идет об удивительных рыбах, которые были описаны сравнительно недавно – только в 1947 году. Их особенностью является то, что животные могут выживать и даже чувствовать себя комфортно в чрезмерно низких температурах, которые являются губительными для многих живых существ.

Что примечательно, были найдены не просто отдельные представители вышеупомянутого вида, а целые густонаселенные места нереста рыб. Более того, гнездования рыб растянулись на десятки километров.

Еще было сделано уникальное открытие: Землю окружает огромный космический пузырь: ученые пришли к неожиданным выводам о космосе.