Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского, прозвучавшее на брюссельском брифинге, и размещенное официальным YouTube-каналом ОПУ, грядущая зима окажется весьма опасной для украинцев, потому нашей стране критически важно укрепить определенный сектор безопасности.

По словам Зеленского, зимний сезон продолжает приближаться, и данный период является весьма сложным и небезопасным для Украины. Однако, правительство страны, «конечно», успело подготовиться к вероятным вызовам, выполнив «свое домашнее задание».

Президент Украины отдельно акцентировал на насущных потребностях:

Но нам надо все же получить [дополнительные] системы противовоздушной обороны.

При этом, Зеленский добавил, что раскрыть большую часть деталей, касающихся вышеописанных мероприятий, пока не может, по обоснованным причинам.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский высказывался об участии Ирана, Северной Кореи и Китая в войне против Украины на стороне Российской Федерации.