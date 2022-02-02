Как информирует «НБН» со ссылкой на Новости Ю, речь идет о цветах, которые были обнаружены в кусках янтаря. В настоящее время исследователи уже успели доказать, что они идеально адаптируются к пожарам в лесу.

Ученые из университета технологий и науки в Циндао обнаружили окамянелые цветы. Находки хранились в янтаре. Их возраст оценивается приблизительно в сто миллионов лет.

По мнению ученых, благодаря сделанной находке им удастся определить взаимосвязь между эволюцией цветочных растений в Южно-Восточной Азии, а также движением тектонических плит.



Примечательно, что исследователи пришли к выводу, что определенные цветы, которые растут на Земле в наше время, ничем не отличаются от тех, которые существовали еще в эпоху жизни динозавров.

К примеру, они одинаковы с современным видом Филика.

Кроме того, недавно ученые пришли к еще одному очень интересному выводу, касающемуся планеты Марс. Им удалось выяснить, что было на этой планете два миллиарда лет тому назад.