Об этой информации сообщил «Фокус», передает «НБН».

Специалисты отметили в начале, что раньше научное сообщество придерживалось неправильных выводов. По их словам, ранее считалось, что вода на Марсе полностью исчезла примерно 3 миллиарда лет назад. Причиной тому стали изменения в атмосфере.

Однако теперь благодаря новым выводам ученым прогресс шагнул вперед. Специалисты сумели доказать, что вода на Марсе еще была около 2 миллиардов лет назад. Более того, они добавили, что тогда на сегодняшней безжизненной планете было множество рек и прудов. Это, в свою очередь, создавало все условия для жизни там.

По мнению экспертов, вода на Марсе начала испаряться примерно 2 миллиарда лет назад. Однако когда водные запасы полностью иссякли, к сожалению, неизвестно. Пока что по поводу этого идут дебаты.

Кроме того, в космосе обнаружили похожую на Землю планету: эксперты рассказали, в чем ее особенность.