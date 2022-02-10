Об этом сообщило словацкое издание ТАСР со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, регионального развития и информатизации Словакии, передает «НБН».

В рамках рабочей поездки в Украину, вице-премьер Словакии провела переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Ремишова также приняла участие в международном цифровом саммите «Дія». Результатом поездки стало заявление о сотрудничестве двух государств в сфере кибербезопасности и цифровых инноваций. Вице-премьер заверила, что Украина может положиться на Словакию в решении угроз безопасности.

Темой переговоров в Киеве стали возможности более тесного сотрудничества в сфере IT-безопасности и проекты по поддержке студенческого обмена и образования.

Следует отметить, что с 2019 года украинские студенты получили возможность обучаться на факультетах информационных технологий в Словакии.

«Мы решаем похожие задачи, и было бы стыдно не использовать потенциал, который предлагает такое сотрудничество», — сказала Ремишова.

В Украине базируется более 4 тысяч технологических компаний, которые предоставляют IT-услуги, что составляет четверть всего экспорта Украины.

Заинтересованность Украины в сотрудничестве подтвердил Денис Шмигаль.

“Наши ученые заинтересованы во взаимодействии в сфере криптографических технологий, поскольку очень большое внимание мы уделяем киберзащите», – сказал он по результатам встречи.