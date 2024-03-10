О том, какие критические замечания прозвучали от президента Словакии Зузаны Чапутовой касательно судебной реформы (с ней есть проблемы и у Орбана, за что ЕС не желало выделять средства Венгрии) и продвижения нарративов Кремля со стороны своего премьер-министра Роберта Фицо, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Financial Times.

Исходя из слов Чапутовой, Роберт Фицо регулярно испытывает границы демократии, попытками внедрения своих взглядов на судебную реформу, а также отличается постоянными нападками на Конституционный суд. Кроме того, президент Словакии явно провела сравнение между собственным премьером и его с венгерским коллегой Орбаном.

В частности, Чапутава акцентировала:

Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает определенное вдохновение в Венгрии.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что СМИ сообщали, к чему венгерский премьер Орбан недавно активно призывал американского экс-президента Трампа.