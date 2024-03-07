Ранее руководство Чехии приостановило межправительственные консультации со Словакией, заявив, что не считает их целесообразными ввиду значительных разногласий с соседней страной.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на словацкое издание Aktuality.

Премьер-министр ответил на решение Праги, обвинив ее в том, что она якобы ставит под угрозу отношения с его государством. Политик утверждает, что руководство Чехии «заинтересовано в поддержке войны в Украине», при этом словацкие власти «открыто говорят о мире».

В то же время глава правительства добавил, что представителей Чехии ждут в Братиславе в любое время и Словакия не будет обременять отношения с соседним государством «различными мировоззрениями, которые не имеют ничего общего» с сосуществованием двух стран.

Ранее польский премьер Дональд Туск осадил Фицо за пророссийскую риторику относительно военной помощи Киеву.