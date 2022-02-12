Метавселенная YouTube открывает новые возможности для заработка авторам контента.

Об этом написал Нил Мохан, продуктовый директор YouTube, официальном блоге компании, передает «НБН»

В 2022 году платформу по видеоиграм YouTube собираются превратить в метавселенную. Игры станут максимально живыми и интерактивными, а виртуальные миры станут реальностью.

Новые технологии – блокчейн и NFT – позволят авторам выстраивать тесные связи со своей аудиторией. Подписчикам будет предоставлен новый, поддающийся проверке, способ владения уникальными видео, фотографиями, произведениями искусства. В разделе YouTube Shorts можно будет спонсировать канала, вести совместные прямые эфиры и делать покупки прямо в коротких видео. Нил Мохан отметил, что изменения во всех форматах YouTube предоставят авторам контента еще больше способов строить бизнес и зарабатывать деньги.



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