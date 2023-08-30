О том, что вскоре YouTube-приложение сможет самостоятельно распознавать музыкальные композиции, как это ранее делал Shazam, однако есть значительная разница — для решения Google можно не воспроизводить мелодию, а достаточно просто напеть понравившееся произведение, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Как стало известно, для определения наименования песни, новым алгоритмам потребуется лишь около 3 секунд после прослушивания фрагмента или напева — далее приложение покажет официальный видеоклип и подобные ролики, в которых использован трек. Впрочем, поскольку сейчас только идет процесс тестирования, доступ к функции есть лишь у ограниченного количества пользователей — всем остальным придется подождать полноценного релиза.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты перечислили овновные признаки, указывающие на заражение смартфона «вредоносным кодом».