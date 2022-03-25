Как передает «НБН» со ссылкой на Space, космический корабль, разработанный в Европе, Solar Orbiter, который занимается изучением Солнца, сделал самые близкие снимки нашего светила. Полученные фотографии помогли раскрыть самые мелкие детали наружной атмосферы, а также короны светила.
Удалось выяснить, что снимки были сделаны еще седьмого марта, когда Solar Orbiter находился на половине пути между нашей планетой и Солнцем. Другими словами, это было сделано на расстоянии в семьдесят пять миллионов километров от обоих небесных тел.
Стоит отметить, что экстремальный ультрафиолетовый формирователь изображения, который может видеть нашу Вселенную в самой высокой энергетической части ультрафиолетового компонента электромагнитного спектра.
Так как космический корабль находился в непосредственной близости к Солнцу, пришлось сделать двадцать пять отдельных снимков, чтобы в итоге можно было получить изображение Солнца целиком.
Примечательно, что в настоящее время технологии не стоят, как говорится, на месте. В частности, благодаря искусственному интеллекту можно будет найти аккаунты мертвых российских военных в социальных сетях.
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